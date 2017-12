Rajoy dice que no se plantea remodelar su gobierno y tampoco quiere "precipitarse" con el PPC tras el revés del 21-D

EUROPA PRESS

Recalca que los resultados del 21D no son extrapolables pero añade que el PP seguirá trabajando para "mejorar" sus apoyos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se plantea una remodelación en su Ejecutivo como defienden algunos dirigentes del partido tras el batacazo que ha sufrido el PP en las elecciones catalanas, ya que, según ha dicho, su Ejecutivo está "cumpliendo bien" con su obligación. Además, ha subrayado que los resultados de las elecciones catalanas no son "extrapolables" a nivel nacional, si bien ha agregado que seguirán trabajando para intentar "mejorar" el apoyo a su partido entre los ciudadanos españoles.

"No voy a hacer ninguna remodelación de Gobierno", ha afirmado tajante Rajoy en una rueda de prensa de balance del año en el Palacio de la Moncloa, acompañado por todos sus ministros. Esta misma semana, el exministro José Manuel García Margallo le solicitaba un cambio de jugadores y jugadores para que el agua no llegue al propio presidente del Gobierno.

El jefe del Ejecutivo ha recalcado que no se plantea esa remodelación porque su Gobierno está "cumpliendo con su obligación". "Si no lo creyera así, efectivamente la haría, pero no es el caso", ha enfatizado, para añadir que a él nadie le ha pedido que realice cambios en su actual equipo ministerial.

En cuanto a si llevará a cabo esa remodelación en su equipo cuando el ministro de Economía, Luis de Guindos, deje su cartera para marcharse al Banco Central Europeo (BCE), el presidente del Gobierno ha indicado que "no han tomado ninguna decisión" en relación con el titular de Economía y ha agregado que no está vacante ese puesto en el BCE en este momento.

"ABSOLUTAMENTE CONVENCIDO" DE QUE NO SON EXTRAPOLABLES

Rajoy no se plantea tampoco un relevo inmediato en el PP catalán, que sufrió un batacazo electoral en las elecciones del 21 de diciembre, pasando de 11 a cuatro diputados, mientras que Ciudadanos subió de 25 a 36 escaños, convirtiéndose en la primera fuerza política del Parlamento catalán.

El presidente del Gobierno ha indicado que "no hay una decisión tomada" y ha agregado que "corresponde" al Partido Popular en Cataluña. No obstante, ha señalado que "las cosas conviene pensárselas" porque "precipitarse en la vida" no conduce "a nada positivo". "Por tanto, no hay nada nuevo en relación con ese asunto. El PPC ha hecho todo cuanto estaba en sus manos", ha apostillado.

Como ya hizo la semana pasada ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, Rajoy ha reiterado que el resultado de su formación en esos comicios "no fue bueno" pero ha hecho hincapié en que los resultados del PP catalán no son extrapolables a nivel nacional. "Creo que no es extrapolable, estoy absolutamente convencido de que no", ha aseverado.

En este punto, ha indicado que hace un año Podemos había ganado las elecciones generales en Cataluña y el PP ganó a Ciudadanos en las cuatro provincias catalanes. "La gente, en un determinado momento y en una determinada elección vota de una manera y en otra vota de otra manera. Y aquí ha habido un voto muy útil a una fuerza (Ciudadanos)", ha apostillado.

El jefe del Ejecutivo ha recordado que las elecciones municipales y autonómicas no se celebran hasta finales de mayo de 2019 y, por lo tanto, empezarán a hablar de esos comicios en 2018. "Como siempre, intentaremos tener las mejores personas y los mejores candidatos, algo a lo que supongo aspirará también el resto de fuerzas políticas. En eso no vamos a diferenciar de nadie. Tememos que diferenciarnos a la hora de ser capaces de ganarnos la confianza de más españoles", ha proclamado.

Al ser preguntado si teme un 'sorpasso' de Ciudadanos en las próximas elecciones tras su ascenso en Cataluña, Rajoy ha indicado que el presidente de un partido con voluntad mayoritaria como el PP "siempre" tiene el objetivo de "merecer la confianza de los ciudadanos" y ha recordado que así ocurrió con el suyo en las dos últimas generales, en un "momento difícil" con la crisis económica que se vivía en España.

"Por tanto, nosotros trabajamos para atender el interés general y políticamente defendemos nuestras posiciones e intentamos mejorar el apoyo que tenemos entre los ciudadanos españoles y eso es lo que vamos a seguir haciendo", ha manifestado.