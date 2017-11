Rajoy respetará lo que decidan los jueces del Tribunal Supremo sobre Forcadell le guste "más o menos"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que respetará las decisiones que adopten los magistrados del Tribunal Supremo sobre la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, así como del resto de la Mesa de la Cámara legislativa autonómica, "le guste más o menos".

"La mayor aportación que puedo hacer es respetar las decisiones del poder judicial", ha apostillado Rajoy en la Universidad de Salamanca, donde se encuentra, acompañado por los ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de Educación, Cultura y Deporte, a la ceremonia de investidura como Doctor "Honoris Causa" al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y al ex presidente del Congreso y ex comisario de la Unión Europea, Manuel Marín.

En este sentido, añadió que "respeta" lo que hagan hoy la Fiscalía y los jueces "con los miembros de la Mesa del Parlament". Mariano Rajoy ha querido dejar claro que no se mete en ello porque no le corresponde: "los jueces tienen una función que marca nuestra Constitución y yo la respeto, sea cual sea su decisión, me guste más o menos".