Rajoy dice que no tiene sentido hablar de indultos cuando ni se ha abierto juicio oral al exGovern de Puigdemont

Recuerda que su Gobierno ha sido "enormemente restrictivo" en la concesión de esta medida de gracia, sobre todo a políticos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este viernes que no tiene "ningún sentido" que el candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, hable de indultar al exGovern de Carles Puigdemont cuando ni se ha abierto juicio oral ni hay fallo judicial. Eso sí, ha recalcado que su Ejecutivo ha sido "muy restrictivo" con los indultos, sobre todo a políticos.

NO TIENE SENTIDO ESTAR "YA EN LA QUINTA DERIVADA"

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que "no tiene ningún sentido" estar "ya en la quinta derivada" cuando "ni siquiera hay una resolución de los tribunales". Así, ha indicado que, "de momento" los jueces no han citado "a nadie" a ningún juicio y, por lo tanto, sin juicio ni resolución de los tribunales "no hay caso".