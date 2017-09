Ramón Espinar asegura que ya no hay enfrentamientos entre corrientes dentro de Podemos

EUROPA PRESS

El portavoz de Unidos Podemos en el Senado, Ramón Espinar, ha asegurado este lunes que en Podemos no hay enfrentamientos entre "familias y corrientes" desde la celebración de Vistalegre 2, cuando el secretario general del partido, Pablo Iglesias, se impuso a Íñigo Errejón. Sin embargo, Espinar ha admitido que en todas las organizaciones hay conflictos. "Y quien piensa que en las organizaciones no hay conflictos es porque no ha estado en ninguna organización", ha añadido.

El también secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid ha fijado en la Asamblea Ciudadana del partido celebrada el pasado mes de febrero un punto y aparte en las confrontaciones entre los distintos sectores del partido, y ha calificado de "grave irresponsabilidad" que los dirigentes del partido se posiciones ante polémicas internas porque se corre el "riesgo" de "resucitar enfrentamientos".

Así ha respondido Espinar a la pregunta de uno de los asistentes al acto de clausura de la tercera escuela de verano organizada por el partido en la localidad madrileña de Móstoles, donde ha compartido mesa con la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero. En concreto, la pregunta aludía a la rebelión de la comisión de garantías estatal y varias autonómicas contra los nuevos estatutos del partido.

Según Espinar, los dirigentes de Podemos solo pueden "ver, oír y callar" ante las decisiones de la comisión de garantías, y después ha criticado, ante otra pregunta sobre la representatividad en los órganos del partido, que dentro del partido se prolongue una "discusión eterna para ver si lo que queremos construir son dos, tres o quince partidos dentro de Podemos".

"Sé que los debates internos son cruciales para las organizaciones y sé que hay que tenerlos y que son traumáticos, pero hay que hacer un esfuerzo para no convertir en una cosa muy estrecha esta organización", ha reclamado Espinar, porque considera que esas inercias "matan la frescura" del partido.

"No podemos convertir los círculos en un lugar de consumo propio en los que solo se habla de cosas que solo entienden los hipermilitantes que van en lista o empieza a ir en listas", ha advertido el portavoz en el Senado ante el centenar de militantes que han asistido al acto, pidiendo que las bases de Podemos vuelvan a "hablar de los problemas de la gente" y "pensar en la política en grande" para "ser una herramienta de cambio" para España.