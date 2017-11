Revilla ve "hipocresía" en PP, Podemos y Cs en sus acusaciones a Carrancio de tránsfuga

A su juicio, son estos partidos quienes no cambian en el Congreso la ley que permite que exista el transfuguismo

"Yo no he pactado jamás con ningún un tránsfuga, yo soy una víctima de los tránsfugas", ha dicho Revilla en declaraciones a los periodistas sobre un supuesto pacto para sacar adelante los Presupuestos de 2018 entre el Gobierno PRC-PSOE con Carrancio.

"Si no, no estaría", ha dicho el regionalista sobre la presencia de Carrancio en el Parlamento regional, donde forma parte del grupo mixto, en el que también está Ciudadanos, que tras su marcha del partido se quedó con solo un parlamentario: Rubén Gómez.

"Yo no me he reunido con ese señor, ni creo que he comido con él nunca ni le conozco más allá de que le considero que es un diputado que esta ahí porque le ampara la ley y porque la ley le permite estar", ha insistido el también líder del PRC y diputado del Parlamento como parte del grupo regionalista.