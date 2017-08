Revilla cree que el turismo es la "gallina de los huevos de oro" pero critica el de "borrachera" y "sexo en la calle"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha tildado este lunes al turismo como "la gallina de los huevos de oro" de España y cree que hay que "apoyarlo de manera decidida", aunque "prohibiendo determinado turismo que trae consecuencias desagradables". Así, ha reconocido que "no quisiera para Cantabria" una oferta turística basada en "la borrachera permanente, el todo gratis" y el "sexo en la calle".

"Yo no digo que no haya alguna razón", ha dicho Revilla, que considera que hay cierto turismo que puede conllevar "consecuencias desagradables", no solo para el propio visitante sino también para los vecinos y su convivencia en paz.