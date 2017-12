Riera (CUP-Crida Constituent): "Si hay 'pressing CUP' para hacer autonomía o aplazar la República no estaremos"

Defiende que las elecciones "se ganan en escaños"

El candidato a la Generalitat de la CUP-Crida Constituent, Carles Riera, ha advertido este miércoles: "Si hay 'pressing CUP' para facilitar un Govern para hacer autonomía y de tanto en tanto hablar de república o que la aplace a un horizonte temporal imprevisible e indefinido no estaremos y asumiremos todas las consecuencias y responsabilidad".

En rueda de prensa, el cabeza de lista por Barcelona ha afirmado que la CUP no irá al Parlament a dar continuidad al autonomismo, sino para lograr "un cambio disruptivo para romper con el régimen del 78", y que colaborará en la gobernabilidad y, si es necesario, participará en el Govern, si éste está comprometido con la república desde el primer minuto, desobedece el 155 e inicia un proceso constituyente.

Ha afirmado que, si el Govern que surja no está comprometido con implementar la república irá a la oposición y actuará "de forma creativa", y ha admitido que le inquieta la lectura literal de los programas de ERC y JuntsxCat y espera que luego en el Parlament sea republicana.

Ha vuelto a apostar por la vía unilateral como la pragmática para implementar una república catalana, y ha calificado de opción perdedora fiar el derecho de autodeterminación a un diálogo con el Estado: "No queremos jugar a caballo perdedor".

Ha afirmado, en una rueda de prensa en ACN, que un diálogo bilateral como defienden otras fuerzas independentistas solo puede llevar, como máximo beneficio, a que una reforma de la Constitución no sea recentralizadora --un contexto recentralizador en el que ha situado ahora mismo al Estado-- y aumentar las competencias, pero que no ve margen para incluir el derecho a la autodeterminación.

Ha advertido de que el independentismo debe ser coherente: "Lo que no puede ser es autodenominarse independentista y tener programas de retorno a la autonomía", y ha sostenido que, si JuntsxCat y ERC vuelven a una pantalla autonomista, considerarán que han dejado de ser independentistas.

Ha lamentado que finalmente no se haya podido llegar a un acuerdo de puntos con JuntsxCat y ERC, ha afirmado que JuntsxCat dijo que no era necesario, y preguntado por si ello dificultará un pacto post21-D, ha remarcado que "fácil no será" pero que lo intentarán.