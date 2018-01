Riera (CUP) avisa de que está en riesgo su apoyo a Puigdemont y critica a Torrent por traicionar el espíritu del 1-O

A JuntsxCat y ERC: "Hay que cuidar las formas tras más de 48 horas sin contactos"

"No compartimos en absoluto la orientación política que se ha establecido hoy, y no va en el buen sentido para materializar la república ni consolidar el bloque independentista y republicano", según Riera, y ha avanzado que no piensan apoyar la investidura de Puigdemont si no hay un compromiso de hoja de ruta netamente republicana.