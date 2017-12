Riera (CUP) se erige como voz del 1-O y pide "olvidarse" de la bilateralidad

El candidato de la CUP-Crida Constituent a la Generalitat, Carles Riera, ha pedido este martes el voto para la formación como voz de los votantes del 1-O, y ha instado a ERC y JuntsxCat a "olvidarse de cualquier proyecto bilateral y de diálogo" con el Estado.

Durante el mitin de cierre de campaña en el Pavelló Virrei Amat de Barcelona ante un millar de personas, ha asegurado que no fallarán a sus votantes, y que serán garantía de "no caer en la tentación del autonomismo" y compromiso con el 1-O.

Riera ha afirmado que, si ERC y JuntsxCat apuestan por la vía bilateral y del diálogo, esperarán que vuelvan con las manos vacías, y les ha pedido que "no vuelven a echarse atrás y decepcionar" a los ciudadanos como, en su opinión, hicieron el 28 de octubre.

"Hasta ahora hemos hecho la revolución de sonrisas, pero nos han puesto el dedo en la boca para ahogarnos. A partir de ahora, si no los vuelven a poner, será necesario recordarles que tenemos dientes", ha dicho.

Ha reiterado a los partidos independentistas que abogan por el diálogo y la bilateralidad que no es posible con el Estado, que "amaneza, encarcela, no permite debatir en las escuelas y quiere a los catalanes sumisos y esclavos", y ha llamado a no dar pasos atrás.