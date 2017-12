Rivera dice a Albiol que no toca pensar en cargos, sino en movilizar al electorado y ganar al independentismo

Defiende que alguien como Puigdemont, imputado y "huido de la Justicia", no es un ejemplo de presidente de la Generalitat

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho este lunes al candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Xavier García Albiol, que no es el momento de pensar en el cargo que ocuparía en un futuro Gobierno constitucionalista, sino que ahora toca movilizar al electorado y ganar a las fuerzas independentistas el próximo 21 de diciembre.

"Me parece que meterse en los despachos a repartirse sillas no es la solución en este momento. La solución es sacar muchos votos, movilizar a los ciudadanos catalanes, derrotar al separatismo en las urnas y después, con una hoja en blanco, con generosidad pero también respetando el resultado electoral, sentarnos en una mesa para construir un Gobierno", ha dicho a los periodistas.

El líder de la formación naranja ha asegurado que Arrimadas tenderá la mano al PSC y al PP, así como a "todos los catalanes que no son separatistas". "Estamos juntos en esto, y creo que eso es lo que algunos no acaban de entender, porque están ya debatiendo más de sillones, consejerías y presidencias que de ganarles en las urnas", ha lamentado, añadiendo que ahora la discusión sobre los escaños o los cargos para cada partido "no aporta nada".