Rivera rechaza un "'Brexit' de Cataluña" y pide que la salida de Reino Unido sea una vacuna

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha rechazado este sábado un "'Brexit' de Cataluña" y de otros territorios europeos con movimientos nacionalistas, y ha propuesto tomarse la salida de Reino Unido de la UE como una vacuna y un ejemplo de lo que los europeístas no quieren.

"El 21 de diciembre no quiero sentirme como me sentí cuando puse la televisión y vi que había ganado el 'Brexit'", ha dicho Rivera en un debate en el Teatro Goya de Barcelona con la candidata de Cs a la Generalitat, Inés Arrimadas; el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, y el ex primer ministro francés Manuel Valls.