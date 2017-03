Rivera aplaude el trabajo de Ciudadanos en Andalucía y critica que con el PP en la oposición "no se ha movido nada"

Asegura que Cs "es el partido que garantiza que haya presupuestos, que haya estabilidad, pero también que se cambian las cosas"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha valorado este jueves el trabajo que está llevando la formación naranja en Andalucía y ha criticado que el PP "lleva 35 años en la oposición y no han hecho ni conseguido nada; no se ha cambiado una coma en Andalucía".

"¿Qué logro ha conseguido Javier Arenas o el PP en Andalucía? No han hecho nada. Eran los jefes de la oposición, parecía una consejería adjunta al Gobierno de la Junta", ha criticado Rivera, dejando claro que "hoy hay oposición; hay comisión de investigación de los cursos de formación, hay menos chiringuitos políticos que ayer... con nueve diputados, y el PP con más de 30 no ha cambiado una coma en Andalucía, han dejado que el PSOE y el PP se repartan esto como un chiringuito".

Ante ello, el presidente de Ciudadanos ha señalado que "nosotros no hemos venido a compartir chiringuitos", al tiempo que ha explicando que "hemos venido a limpiar, investigar, bajar impuestos y mejorar servicios", entre otros, por lo que ha recordado que "queda mucho por trabajar".

Así, ha dicho que "tomen nota aquellos que nos dan lecciones después de calentar el escaño durante más de 30 años en la Junta, en este caso, en la oposición", de la que ha asegurado "a veces se confundía con el Gobierno".

También en su discurso ha tenido palabras para IU, que "una de dos, o no se enteraban de nada, o participaban de la fiesta", explicando que "estar en el Gobierno, ver pasar por delante dossiers y no enterarse de nada.... no sé si es más preocupante que no lo hicieran o que participaran de la fiesta".

Por ello, ha subrayado que "nosotros no hemos venido a Andalucía a participar de la fiesta", incidiendo en que "estamos en la oposición, tenemos las manos limpias y le exigimos a la Junta que cambie el modelo autonómico".

Rivera, que ha participado este jueves en Mijas (Málaga) en un encuentro con militantes y simpatizantes, ha recordado ante unas 500 personas que en Andalucía "empezó todo" cuando en marzo de 2015 "fue la primera vez que Ciudadanos entró en un parlamento autonómico más allá de nuestro origen en Cataluña".

"Fue en Andalucía, cuando nadie daba un duro por Ciudadanos, donde un mes y medio antes nos daban cero escaños en el Parlamento andaluz y en tan solo en un mes y medio levantamos el partido y no metemos ni uno, ni dos, sino nueve escaños y hoy somos el partido que garantiza que hay presupuestos, estabilidad, pero también que se cambian las cosas".

Al respecto, se ha referido a la bajada del IRPF a los andaluces, criticando que "el PSOE y PP tienen la costumbre, siempre que pueden, de subir el IRPF y, apenas te despistas, lo suben, ya sea Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero o Susana Díaz".

Así, ha afirmado que esta media sale adelante en Andalucía porque "Juan Marín, el presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs), se ha dedicado no a pedir sillas, no a pedir chiringuitos o colocar a gente, sino a bajar los impuestos". "Eso es trabajar por los andaluces", ha sentenciado.

IMPUESTO DE SUCESIONES

También se ha mostrado "orgulloso" de "haber hecho la mayor rebaja, en 30 años, a pesar de la injusticia que sigue, en el Impuesto de Sucesiones", afirmado que si se paga la mitad "no es por Susana Díaz o Mariano Rajoy, porque de ser por ellos uno lo mantiene a nivel nacional y la otra a nivel autonómico".

En este punto, ha dicho al PP que "como es un impuesto nacional, cuando quiera lo quitamos". "Llevan 35 años en la oposición en Andalucía y no han hecho ni conseguido nada", ha criticado.

ANDALUCÍA

Además en su intervención ha puesto en valor a Andalucía, "que es una tierra con muchas oportunidades, que no tiene porque estar condenada a un fracaso escolar tan alto y no tiene porque ser la tierra, junto a Extremadura con más paro, porque no se lo merecen los andaluces", ha indicado, afirmando que la región "con un plan estratégico, económico y social puede tener mucho futuro".

Así, ha agregado que "no tenemos porque resignarnos" y, aunque ha reconocido que los otros partidos han ganado las elecciones, ha incidido en que "no hemos venido a pedir cambios, hemos venido a hacer cambios", por lo que "a partir de 2019 en Andalucía, tendremos que mojarnos, tendremos que intentar gobernar esta tierra, para ese plan estratégico, para un cambio de mentalidad, para reducir chiringuitos políticos y para pelear para que Andalucía sea una de las mejores tierras de Europa".

"TENER COHERENCIA"

Por otro lado, el presidente de Ciudadanos ha asegurado que "no vale llegar a cualquier precio a cualquier sitio", ya que "hay que tener coherencia", afirmando que 2019 "será el momento del gran salto en la gestión".

Ha subrayado también que Ciudadanos "ya le ha dicho a los españoles que somos un instrumento útil para gobernar en España, para cambiar el rumbo de este país y que no tenemos miedo a gobernar", pero "como somos responsables queremos hacerlo bien".

Así, ha señalado que "los españoles ya por varias veces nos han dicho" que el bipartidismo se acabó y que "quieren una etapa de diálogo, de consenso, de trabajo y de transparencia", manifestando que la formación naranja "encarna esa nueva etapa".

"Ciudadanos tiene un proyecto común para toda España, con sus características en cada lugar, pero reconociendo que esto es un proyecto común para todos, que aquí no tiene cabida ni los oportunistas, ni los que quieren romper este país o los que suman a cualquier precio", ha señalado.

MIJAS

Por otro lado, Rivera también ha tenido palabras de apoyo para el equipo de Ciudadanos de Mijas, que gobiernan en el Consistorio, destacando el trabajo y la gestión llevado a cabo por el alcalde, Juan Carlos Maldonado, citando, entre otros, las auditorias puestas en marcha.

Por su parte, el alcalde de Mijas ha hecho una balance del trabajo llevado a cabo en el municipio, donde Cs gobierna con el PSOE tras un pacto de gobierno. "Hoy puedo asegurar que la estabilidad política en el municipio está garantizada, aunque a algunos le cueste creerlo", ha remarcado.

"Me siento orgulloso de lo que hemos conseguido", ha valorado, al tiempo que ha recordado que "hay proyectos que estaban parados que gracias a la labor de Cs se están poniendo en marcha". Por último, ha agregado que para el futuro "hay que seguir trabajando de la misma forma y manera", aunque "con una gran diferencia, ya que el proyecto de Ciudadanos ya está consolidado en Mijas". "Gran proyecto que ha sido, es y será una realidad", ha concluido.