Rivera (C's) subraya que gracias a la actual Ejecutiva cualquier militante puede concurrir a las primarias

Pide que el PSOE facilite la aprobación de los Presupuestos como se ha hecho en Extremadura, Asturias o Andalucía

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha valorado este miércoles la existencia de otros dos candidatos a dirigir el partido y ha recordado que gracias a la actual Ejecutiva, que decidió cambiar los estatutos y ha abierto el partido, no hacen falta avales para concurrir a las primarias. Tras ello, ha pedido máxima participación a los militantes y ha deseado "que gane el mejor".

"Vamos a ver lo que pasa, todos los votos valen igual, hay que seguir tirando del carro para ser el partido más democrático de España, y el más limpio, sin un solo caso de corrupción", ha dicho Rivera en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, al ser preguntado por los otros dos aspirantes a dirigir la formación naranja, el andaluz, Diego de los Santos, hijo del fundador del Partido Andalucista, y Juan Carlos Bermejo, militante de Las Rozas (Madrid).

El líder nacional de C's ha mantenido que el partido llega a estas primarias "en un momento dulce, con un crecimiento exponencial en dos años y que ahora hay que seguir trabajando si queremos gobernar en próximas municipales". En ese sentido, ha pedido a los militantes su máxima participación en el proceso defendiendo así que "un partido no tiene que temerles a las urnas o a escoger a sus líderes por primarias, pese a que otros lo tengan prohibido".

"Les pido a los militantes que como hay primarias participen al máximo y que gane el mejor", ha incidido Rivera antes de señalar que si su asamblea de primeros de febrero no tiene tanto ruido mediático como los cónclaves de otros partidos es porque su formación entiende "la democracia como forma de mejorar las cosas, de construir juntos, y no como una lucha fratricida, como pasa en el PSOE o con la crítica externa de Aznar en el PP".

"Hay que afrontar esto con solvencia y a los andaluces les importa bastante poco los estatutos de mi partido, del PP o del PSOE; les importa qué vamos a hacer para hablar de medidas urgentes para solucionar sus problemas", ha añadido.

PRESUPUESTOS

En otro orden de cosas se ha referido a la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para este año y, tras afirmar que le gustaría que el anteproyecto fuera presentado "ya" y lamentar que el Gobierno "se lo tome con calma", ha hecho un llamamiento al PSOE para que permita que salgan adelante.

Es importante que se aprueben y ahí espero encontrar la colaboración del PSOE; no tiene sentido que Ciudadanos permita que haya presupuestos en Andalucía, y no pasa nada porque hay un acuerdo y pactamos las cosas, o que el PP permita que los haya en Extremadura o Asturias, y el PSOE no lo permita a nivel nacional".

"Hay que ser estadistas y pensar en el interés general; no pasa nada por abstenerse o permitir que haya presupuestos; nosotros lo estamos demostrando en Andalucía y los andaluces agradecerán tener presupuestos y no que se bloquee la comunidad", ha incidido.