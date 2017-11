Rivera (Cs) ve a Puigdemont como el "espantapájaros de las empresas" en Cataluña

Tiende la mano a los votantes socialistas que rechacen otro tripartito

Rivera afirma que el proceso independentista ha conllevado ruptura de la convivencia y la fuga de empresas y capitales: "Ya no nos pueden mentir Junqueras, Rovira ni Puigdemont".

Considera que Puigdemont está inhabilitado para hablar de empleo, de estabilidad y de empresas, "sobre todo porque él también se ha fugado" y porque asegura que el miedo que ha provocado la marcha de esas empresas no lo han generado Cataluña ni los catalanes, sino los dirigentes independentistas.

Ha respondido a los periodistas que por el momento no hay contactos en Madrid para alcanzar un acuerdo en Cataluña, pero ha recordado la voluntad de Cs de sumar con las fuerzas constitucionalistas.

"Hemos visto a Pedro Sánchez poniendo vetos y palos en las ruedas. Les tiendo la mano a los socialistas que en Cataluña no quieren tripartitos, que no quieren sumar con separatistas", y ha planteado un Govern liderado por Inés Arrimadas que sume a PSC y PP, y en el que los 'comuns' se abstengan permitiendo que se forme ese gobierno.

Por eso ha emplazado al resto de partidos a no pensar en las elecciones generales y en escaños del Congreso, porque sería una equivocación: "No podemos tener un proyecto para España sin recuperar Catalunya dentro del Estatut y de la Constitución".

"No se tiene que hacer para contentar a los que dan un golpe a la democracia. Se tiene que hacer para que la mayoría de españoles, la mayoría de catalanes incluida, se sientan partícipes de ese proyecto", ha dicho.

Rivera ha recordado que, tras las declaraciones de Dastis, desde el PP hubo voces que se opusieron a la reforma: "El PP es el del 'no es no' a la reforma de la Constitución. Sánchez es el de la 'nación de naciones' y el de contentar a los nacionalistas, y nosotros somos el partido que quiere mejorar su constitución, pero para una nación de ciudadanos libre e iguales, no de privilegios".