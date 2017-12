Rivera defiende el cambio de Cs frente al "conformismo del PP" y los "complejos" del PSOE

Dice que Puigdemont es del PDeCAT pero "piensa como ERC y actúa como la CUP"

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha defendido este domingo que en estas elecciones catalanas "no sirve el conformismo del PP ni los complejos" del PSOE, sino el cambio de su partido, ya que considera que será el único cambio en Cataluña desde que llegó la Constitución.

"No nos sirve ni el pujolismo ni tripartitos ni el 'procés'. Sólo nos sirve el cambio", ha remarcado en un acto ante unas 1.300 personas en Tarragona, circunscripción que espera que sea punta de lanza del cambio en Cataluña, para abrir a su vez otra etapa en toda España.

Rivera ha criticado a socialistas y populares: los unos, por complejos por pedir aplicar la Constitución --en alusión implícita al artículo 155-- y los otros, porque querían elecciones para no perder escaños.

Afirma que Cs es un partido de gente normal que hace cosas extraordinarias, y con las manos limpias: "Para limpiar la Generalitat tiene que llegar una presidenta y un partido con las malos limpias, no un tripartito", y ha asegurado que Cs aguanta lo que le echen, tanto insultos como ninguneos.

No quiere imaginarse que en la noche electoral a Cs le falten unos miles de votos para frenar el proceso independentista, por lo que ha llamado a toda la ciudadanía a votar, porque nunca se van a poder cambiar tantas cosas "con un solo voto".

"Si llega el cambio, nadie os va a preguntar si sois o no independentistas. Seréis catalanes, españoles y europeos, que es lo que somos", y ha acusado a Puigdemont de intentar romper la sociedad pero generar un efecto péndulo, porque ha unido más que nunca a los catalanes no separatistas y al resto de españoles, según él.

Rivera ha pedido ir a votar para ganar a ERC y acabar con el proceso independentista: "No me quiero imaginar la pesadilla de seguir aguantando esto", y ha remarcado que no sólo se están votando programas electorales, sino un cambio absoluto de los últimos 40 años en Cataluña.