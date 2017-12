Rivera rechaza el "cuponazo" para toda España que propone Urkullu: "Es inaceptable e inasumible"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha rechazado el sistema fiscal descentralizado que ha propuesto para España el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, usando el modelo del Concierto Económico Vasco como referencia. "Es un planteamiento inaceptable e inasumible", ha afirmado.

En su opinión, la diversidad existente en el país "no da derecho a ninguna diferencia" y "no justifica privilegios", algo que considera que no han entendido ni 'populares' ni socialistas, con su política de "intercambio de cromos con el nacionalismo".