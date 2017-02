Rivera cree que ni el Gobierno ni la oposición tienen "incentivos" para intentar forzar un adelanto electoral

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este martes que, en su opinión, ni el Gobierno del PP ni los principales partidos de la oposición, PSOE, Podemos y Ciudadanos, tienen "incentivos" para intentar forzar un adelanto de las elecciones generales.

"Por información, lo que me consta es que no están previendo adelantar las elecciones. Y por opinión, creo que no hay ningún incentivo", ha declarado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, cuando le han preguntado si teme que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, convoque unos comicios de manera anticipada.

"No veo ningún incentivo para que ninguno de los cuatro partidos principales estemos intentando forzar otras elecciones", ha añadido, indicando que todas las encuestas sobre intención de voto muestran un mapa político "prácticamente calcado" al que salió de las elecciones generales del 26 de junio.

Además, considera que "ningún presidente que tenga un mandato por delante", como es el caso de Rajoy, "quiere romper el mandato en seis meses", algo que le parecería "un poco absurdo". "Y creo que el PSOE tampoco está para tirar cohetes, nosotros queremos que se vean las reformas que estamos impulsando y Podemos tampoco creo que tenga muchas ganas", ha manifestado.

PARA CIUDADANOS, IGLESIAS Y ERREJÓN SON IGUALES

Por otro lado, el líder de Ciudadanos ha dicho que le era indiferente quién ganase las votaciones celebradas en el congreso de Podemos el pasado fin de semana, si Pablo Iglesias o Íñigo Errejón. "Me daba igual", ha asegurado. A su juicio, la posición de Podemos respecto a ciertas políticas en el Congreso de los Diputados no cambiaría por el hecho de que al frente estuviera uno u otro.

Lo que ha criticado Rivera es el "conglomerado" que, a su modo de ver, ha creado Unidos Podemos integrando diferentes formaciones políticas y confluencias en "un partido que todo lo acoge". "Eso está muy bien para sacar un escaño más en Guadalajara, en Albacete o en Murcia" pero para gobernar un país, que es "algo muy serio", hay que "tener un proyecto común y liderar una coherencia", ha advertido.