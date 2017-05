Rivera insta al Gobierno a buscar sustituto para Moix porque sus intereses en Panamá son "la gota que colma el vaso"

Ciudadanos solicita la comparecencia urgente del jefe de Anticorrupción en la Comisión de Justicia del Congreso

El líder de la formación naranja se ha preguntado si es que entre todos los fiscales de España no hay ninguno que pueda sucederle en el cargo y "que no aparezca en 'caso Lezo', que no sea el preferido de Ignacio González" --detenido por su implicación en ese caso de corrupción-- y "que no sea objeto de conversaciones entre el ministro de Justicia e Ignacio González".