Rivera no se fía de Iceta y pide a Pedro Sánchez garantías de que los socialistas no pactarán con ERC

Cree que ERC pone ahora condiciones a la independencia por miedo a las elecciones pero dice que no "engañarán otra vez" a los catalanes

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha puesto en cuestión el compromiso de Miquel Iceta de que el PSC no va a hacer presidente de la Generalitat a Oriol Junqueras y prefiere que sea el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien lo garantice. A su juicio, Esquerra trata ahora de poner condiciones a la independencia de Cataluña por miedo al electorado, pero les ha avisado de que no van a "engañar otra vez" a los catalanes.

Así ha respondido Rivera a los periodistas en los pasillos del Congreso cuando le han preguntado por las palabras del portavoz de ERC en esta Cámara, Joan Tardà, que ha reconocido que la independencia no es aún una realidad porque todavía no hay "una voluntad mayoritaria y perseverante de los ciudadanos" en ese sentido.

A su juicio, estas afirmaciones se explican porque ahora los políticos independentistas "tienen miedo a las urnas", donde "temen perder la mayoría". Pero "los catalanes ya les hemos visto el plumero, lo que quieren es romper España" y "no nos van a engañar otra vez", ha añadido.

NO HAY QUE LEVANTAR EL PIE DEL ACELERADOR

Rivera les ha acusado de "dar un golpe de Estado a la democracia", violar la Constitución y el Estatuto de Cataluña y "machacar" a la oposición y a la mayoría del pueblo catalán. "Ahora no hay que levantar el pie del acelerador, hay que seguir trabajando, hay que ganarles en las urnas" para "parar esta locura", ha subrayado.

El líder de la formación naranja ha señalado que lo que ha ocurrido en los últimos meses en Cataluña, en referencia a la "fractura social" y a las empresas que se han marchado a otras comunidades, incluidas las más de mil que han cambiado también su domicilio fiscal, "no es una broma", sino que es "una pesadilla para millones de catalanes".

Por otro lado, Rivera ha dicho no fiarse del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, cuando asegura que tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre su partido no va a investir como presidente de la Generalitat ni a Carles Puigdemont (PDeCAT) ni a Oriol Junqueras (ERC).

"Yo no me fío del señor Iceta porque su intención siempre ha sido, y saca pecho, hacer tripartitos con ERC", así que "le voy a pedir al señor (Pedro) Sánchez que, por favor, no se vuelva a equivocar el PSOE", ha manifestado.