Rivera reta a Maduro a convocar elecciones y le recuerda que España "no es un país opresor ni invasor"

El presidente de Ciudadanos (C's), Albert Rivera, ha retado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro a convocar elecciones "si no es cobarde". También ha hecho hincapié en que España "no quiere intervenir Venezuela, es un país hermano que busca la libertad de su pueblo. No es un país opresor ni invasor".

En el acto homenaje al político opositor Leopoldo López, Rivera ha instado al resto de países latinoamericanos a "que se mojen y aprueben esa resolución para aplicar la carta democrática en Venezuela". "Si Europa se moja, y España se está mojando, y también lo hacen los países latinoamericanos, estoy convencido de que a Maduro no le quedará más remedio que rendirse", ha aseverado. Ante preguntas de los periodistas sobre la ausencia de Podemos en dicho acto, el presidente de C's ha señalado que "luego no se quejen de que les decimos que no quieren condenar lo que pasa en Venezuela". "Tienen muchas oportunidades. Lo hemos votado en el Congreso, no quisieron votarlo. Lo estamos defendiendo aquí, no están. Lo hemos defendido en Europa, no quieren apoyarnos. Al final se retratan los que no están aquí", ha apostillado. Además, ha considerado que "tiene sentido" dicha ausencia y ha señalado "la estrecha colaboración durante muchos años con ese régimen, en el que han sido alumnos y profesores". "Es normal que no quieran estar aquí", ha concluido.