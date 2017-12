Rivera augura que el PDeCat acabará fuera del grupo liberal europeo donde no tiene cabida el separatismo rupturista

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este viernes que la propuesta del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont de consultar en un referéndum si Cataluña debería seguir formando parte de la Unión Europea "ha sentado muy mal" entre algunos políticos liberales europeos, y ha señalado que el nacionalismo del PDeCAT no tiene cabida en esta familia política y acabará fuera de ella.

A su juicio, "no tiene sentido ir en dirección contraria", como cree que hace el PDeCAT en este caso con su planteamiento "separatista y rupturista". "Yo vaticino que en un futuro el nacionalismo no tendrá cabida en un grupo liberal como este", ha añadido el presidente de Cs.

Considera que "no hará falta" expulsar al PDeCAT de ALDE porque ellos mismos se han ido distanciando. En este sentido, ha mencionado el hecho de que el eurodiputado del PDeCAT Ramón Tremosa no participe en el congreso de Amsterdam y que la coordinadora general de este partido, Marta Pascal, haya dejado su cargo de vicepresidenta del Partido ALDE y no opte a la reelección, aparte de la "metedura de pata" de Puigdemont.