Rivera ve "ridículo" que el PP impulse investigaciones parlamentarias sobre la financiación de todos los partidos

Dice que el pacto de investidura se mantiene aunque el PP haya incumplido el punto relativo a la comisión sobre el 'caso Bárcenas'

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha recordado al PP que el pacto anticorrupción que firmaron ambos partidos en agosto habla de investigar en sede parlamentaria el caso Bárcenas y, por tanto, ve "ridículo" que el PP haya registrado en el Congreso y en el Senado sendas propuestas para crear una comisión de investigación en cada Cámara sobre la financiación de todos los partidos políticos.

"Me parece un poco ridículo todo esto", ha declarado en los pasillos del Congreso. Rivera ha atribuido a "una cuestión de orgullo y de intentar cubrir hueco" la decisión del PP de registrar esas dos comisiones en Congreso y Senado solo unas horas después de que el PSOE, Cs y Unidos Podemos solicitaran conjuntamente en la Cámara Baja la creación de una comisión de investigación sobre la financiación presuntamente irregular del PP.

"La realidad es que la comisión de investigación tiene que ser del caso Bárcenas, que es lo que está firmado en el acuerdo. Y además es de sentido común. Para investigar lo que pasa en la tesorería del PP, la caja B del PP y las mordidas del PP, no vamos a investigar a partidos que no tienen casos de corrupción o que no tienen a nadie imputado", ha subrayado.

En este sentido, ha indicado que "para investigar al señor (Luis) Bárcenas", el extesorero del PP que está siendo procesado judicialmente, no cree que haya que pedir la comparecencia de, por ejemplo, el tesorero de ERC. "Hay que llamar a los tesoreros del PP, a los políticos del PP, a los responsables", ha subrayado.

El presidente de Ciudadanos ha lamentado que los 'populares' optaran este miércoles por hacer algo "insólito", que es "ponerse enfrente de la mayoría parlamentaria y no cumplir su palabra" ni lo que firmó en el pacto anticorrupción, previo a la negociación de la investidura de Mariano Rajoy.

"Doy por rota la palabra dada en el tema de la corrupción", ha concluido, si bien ha aclarado que no considera que porque "en ese punto concreto el PP no haya cumplido", esté roto el acuerdo de investidura.

ESPERA QUE EL PP RECTIFIQUE

En su opinión, lo que debería hacer "un partido serio" en esta situación es "negociar cómo se ponen en marcha las cosas". "Se podría haber sumado ayer tranquilamente a la comisión, como hizo el PSOE en Andalucía con la comisión de los cursos de formación o Convergència con el 'caso Pujol'", ha señalado.

A pesar de todo, Rivera está "convencido" de que el PP "va a rectificar", habida cuenta de que "saben contar escaños" y son conscientes de que Ciudadanos puede apoyarse en otros partidos para impulsar algunas medidas de regeneración política, como ha hecho con la comisión del 'caso Bárcenas'.

"Yo supongo que se les pasará y que podremos trabajar. Les pido que en esto tengan sentido de Estado, sean leales a las instituciones y nos pongamos todos a trabajar, no solo en esa comisión, sino en muchos otros temas que están pendientes" y "que se tienen que cumplir", ha manifestado.

QUIERE UN LISTADO DE COMPARECENCIAS AMPLIO

Respecto a quién debería comparecer en la comisión de investigación sobre la financiación del PP, el presidente de Ciudadanos ha dicho que los partidos tendrán que negociarlo y llegar a un acuerdo. "A mí me gustaría que hubiera un plan de trabajo riguroso y un listado de comparecencias amplio, sin tapujos", ha afirmado.

Sobre la aplicación del acuerdo de investidura durante estos primeros meses de gobierno, Rivera ha destacado que en el ámbito económico y social, el balance es "positivo", mientras que en lo que tiene que ver con la regeneración y la lucha contra la corrupción, el PP ha demostrado que "no tiene palabra".

"Nosotros hemos dicho la verdad y estamos cumpliendo todo el acuerdo, desde la investidura hasta los puntos hemos acordado", porque Ciudadanos es "un partido serio", ha señalado antes de advertir al PP de que en materia de regeneración, "nadie va a poder poner freno a los cambios que pide España".