Rivera pide al PP que deje el "nerviosismo" y pare de culpar a los demás de lo que ha hecho "mal"

Cree que la duración de esta legislatura dependerá sobre todo de lo que ocurra en Cataluña

Según Rivera, los 'populares' "no hacen autocrítica de por qué han sacado el peor resultado de su historia" en las últimas elecciones autonómicas en Cataluña (cuatro escaños) y por eso insisten en que Ciudadanos debería cederles un diputado para que pudieran formar un grupo parlamentario propio.

"El PP es así, cuando no tiene un cálculo de qué va a pasar con las nevadas, le echa la culpa a los conductores, y cuando pierde las elecciones le echa la culpa a los electores y a los periodistas", ha manifestado en referencia al bloqueo que se produjo en algunas carreteras el Día de Reyes.

El líder de la formación naranja ha vuelto a negarse a prestar un diputado al PP en el Parlamento catalán y le ha dejado claro que si ha perdido 800.000 euros en subvenciones por no poder formar grupo propio, los tendrá que pagar el partido, no los ciudadanos, y espera que lo haga "legalmente".

"Nosotros no vamos a cometer ningún fraude. No somos el PP ni el PSOE, no cambiamos cromos ni escaños, ni hacemos pagar a los españoles de su dinero las campañas (electorales) de nadie", ha subrayado.