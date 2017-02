Rivera acusa al PP de utilizar la ley como "amparo" para "no hacer política" en Cataluña

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acusado este lunes al Partido Popular de utilizar la ley como un "amparo" para "no hacer política" en Cataluña, y cree que el Gobierno de Mariano Rajoy llega "tarde" ante el desafío independentista.

"Me da la sensación de que la ley ha sido el amparo para no hacer política. La ley es necesaria para cualquier demócrata, yo siempre defenderé que se cumpla y se haga cumplir, pero no es suficiente, hay que hacer más cosas", ha explicado Rivera en una entrevista a Onda Cero recogida por Europa Press.

El líder de Ciudadanos también ha afirmado que la política "hay que hacerla dentro de las leyes" porque son "una premisa fundamental" para los demócratas, pero ha reconocido que le "entristece como catalán" que solo se hable de "leyes, de procesos penales o de saltarse las leyes" en Cataluña actualmente.

"Me parece que eso no es política, eso es saltarse los perímetros básicos de la democracia", ha asegurado para criticar también al PP por no haber hecho política "en estos cuatro años" con temas "con los que ahora va tarde".

"La ley de financiación autonómica está muy bien hacerla nueva, lo que pasa es que hacía dos años que había que hacerla", ha comentado Rivera a modo de ejemplo. "Porque estoy convencido de que muchos catalanes, si ven que las cosas funcionan mejor, que los servicios públicos mejoran, pues a lo mejor ven las cosas de otra manera", ha añadido.

"Ahora, si el Gobierno de España mira hacia otro lado y solo tenemos el argumento de la ley, que es necesaria, los separatistas, en el victimismo, son los número uno. Así que hay que hacer política", ha sentenciado Rivera.