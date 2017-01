Rivera pide al PSOE-A que no vuelva a cometer "el error" de anticipar las elecciones en Andalucía

El presidente de Ciudadanos (C's), Albert Rivera, ha pedido al PSOE-A que no vuelva a cometer "el error" de anticipar las elecciones en Andalucía como hizo en la pasada legislatura y que apueste por una legislatura "estable". Según ha indicado, "los gobiernos están para gobernar y no para mirar encuestas".

Así se ha pronunciado Rivera, quien ha presentado este miércoles en Sevilla al presidente de ATA, Lorenzo Amor, que ha participado en los desayunos informativos organizados por Europa Press Andalucía y la Fundación Cajasol en colaboración con Atlantic Copper, Orange y Grupo Abades.

El acto ha contado con la asistencia del portavoz de C's en Andalucía y presidente del grupo parlamentario, Juan Marín, diputados autonómicos de la formación naranja y cargos municipales. Asimismo, han estado presentes el presidente del PP-A, Juanma Moreno, y su número dos, Loles López.

Preguntado por las recientes encuestas en Andalucía que dan prácticamente un empate entre PSOE-A y PP-A y la 'llave' a Ciudadanos, Rivera ha matizado que "la llave o el volante, ya veremos", y ha destacado que la formación naranja es la única que crece, respecto a los resultados de las pasadas autonómicas. Si bien, ha eludido responder si podrían darle el apoyo al PP-A en unas próximas elecciones.

Se ha mostrado "satisfecho" por el trabajo realizado por C's en Andalucía, que "no es fácil". "Lo cómodo sería bloquear y decir no a todo, sin el gesto que ha tenido C's Andalucía habría repetido elecciones y hoy no tendría presupuestos", ha añadido.

Tras apuntar que "todo es mejorable" y reconocer que no le gustan "muchas de las cosas que se han hecho mal aquí en más de 30 años", Rivera ha recordado que su partido tiene nueve escaños "y no 47". "Pero con nueve y sin caer en la autocomplacencia, estamos contentos con el trabajo que se está haciendo", ha destacado.

No obstante, ha considerado que "hay que ir a más" para que Andalucía se ponga en marcha económicamente. Según ha aseverado, se trata de una comunidad autónoma "con grandes oportunidades pero con gobiernos en los últimos años demasiado conformistas y con un modelo muy antiguo de economía que hay que modernizar".

Albert Rivera ha defendido que en Andalucía no se pueden seguir subiendo impuestos y ha valorado las rebajas que C's ha logrado en el tramo autonómico del IRPF y en el impuesto de sucesiones y donaciones gracias la negociación con el PSOE-A. Así, ha dicho que "poquito a poco hay que ir girando la política obsoleta de muchos años para ir marcando estas políticas naranja que modernizan Andalucía".