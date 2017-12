Rivera garantiza que el 21D no afectará al pacto con PSOE en Andalucía: "Cs no condiciona gobiernos al cambio de cromos"

Confía en que Susana Díaz no adelante las elecciones y advierte de que su formación le exigirá el cumplimiento del 100% de lo acordado

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha garantizado este viernes que el hecho de que el PSC pudiera no apoyar a Cs si esta formación se convierte en la más votada en las elecciones del próximo 21 de diciembre en Cataluña no afectará al acuerdo de investidura que la formación naranja tiene firmado en Andalucía con el PSOE-A. "Cs no condiciona gobiernos al cambio de cromos", ha añadido.