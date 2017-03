Rivera pide al PSOE que no bloquee los PGE porque los españoles "no pueden esperar" a ver qué pasa en sus primarias

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido una vez más al PSOE "sentido" y "responsabilidad" no bloqueando los Presupuestos Generales del Estado de 2017 porque "muchos" españoles "no pueden esperar" a ver qué pasa en sus primarias. "Me dan igual sus trifulcas internas, lo importante es que este país tenga unos Presupuestos que generen nuevos derechos", ha resumido.

Durante su intervención en la reunión del grupo parlamentario de Ciudadanos, Rivera ha querido dejar claro que si el PP "cumple" con las diferentes partidas sociales y económicas que han pedido que se incluyan en las cuentas públicas para este ejercicio, valoradas en 3.850 millones de euros, el partido naranja permitirá que este país tenga Presupuestos. El líder de Ciudadanos asegura que el partido cuenta con "legitimidad suficiente", por lo que está haciendo en Andalucía y por lo que ha hecho en Madrid, en La Rioja y otros muchos lugares, para pedir a los viejos partidos que se "levanten los bloqueos". "El PSOE, que acaba de dar luz verde a los Presupuestos que ha presentado Susana Díaz, con el visto bueno de Ciudadanos, no debe bloquear ahora los Presupuestos (nacionales)", ha manifestado Rivera, apelando a la "responsabilidad" de los socialistas. LOS PRESUPUESTOS GENERARÁN NUEVOS DERECHOS Rivera ha admitido que le dan igual las "trifulcas" en el seno del PSOE. "No se puede estar pendiente de las divisiones internas de los partidos para saber si puedo tener más tiempo con mi hijo o si puedo pagar la cuota de autónomos", ha destacado, incidiendo en que esos son derechos que "no pueden esperar a las batallas internas de los partidos". El presidente de Ciudadanos ha concluido mostrado su deseo de que los Presupuestos acaben siendo aprobados, con el visto bueno de Ciudadanos, y que el PP, "aunque le cueste cumplir en corrupción", por lo menos cumpla en el campo económico con las medidas pactadas.