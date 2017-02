Rivera hablará con Podemos para asegurarse de PP y PSOE no limitan la comisión de investigación de las cajas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado que se pondrá en contacto con el grupo de Unidos Podemos para "hacer piña" en el Congreso y evitar que el PP y el PSOE acaben limitando el alcance de la comisión de investigación sobre el rescate bancario y las cajas de ahorro.

La Junta de Portavoces del Congreso acordó este martes debatir y votar el día 22 la petición de Unidos Podemos de crear una comisión de investigación sobre el rescate financiero, pero también hay otra presentada por el PSOE que sólo se refiere a Bankia con el fin de analizar al papel del Banco de España y de la CNMV en su salida a Bolsa.

En declaraciones en el Congreso, Rivera ha reconocido que comparte

"básicamente" el objeto de la comisión de investigación planteada por Unidos Podemos y considera "absolutamente insuficiente y partidista" la iniciativa del PSOE porque sólo busca investigar una caja por motivos políticos.

"La propuesta del PSOE no es admisible, y no tendría ningún sentido que se investigue Bankia, pero no Catalunya Caixa" (presidida por el socialista Narcís Serra), ha comentado Rivera.

INVESTIGAR TODO EL SAQUEO

Rivera está convencido de que Ciudadanos puede "hacer piña" con Podemos para sumar fuerzas y defender juntos el objeto común de ampliar la investigación a todas las cajas de ahorro rescatadas. "Hay motivos suficientes para no investigar una caja u otra sino el saqueo de las cajas de ahorro", sostiene.

A su juicio, "el riesgo es que el PP y el PSOE intenten limitar el objeto tanto que no se pueda investigar nada, así que la batalla ahora está en ampliar el objeto, que va desde nombramientos en las cajas hasta el rescate, los sueldos de los directivos con permiso de los consejos de administración, la salida a Bolsa de Bankia o el papel del Banco de España y de la CNMV".