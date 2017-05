Rivera insta a Podemos a replantearse la moción de censura "si no quiere dar alas a los separatistas"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha aconsejado este lunes a Unidos Podemos que se replantee la moción de censura que ha presentado contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "si no quiere dar alas a los (partidos) separatistas" que la apoyarían con sus escaños.

Tras indicar que "solo la apoyan Batasuna (EH Bildu) y ERC", ha afirmado que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, "tendría que replantearse esa moción si no quiere dar alas a los separatistas y, sobre todo, si no quiere perderla".

En declaraciones a los periodistas en la Feria del Libro de Madrid, Rivera ha señalado que esos partidos "no son los mejores socios para gobernar España". "Nosotros no vamos a apoyar mociones de censura de un candidato que tiene como objetivo romper este país y lo dice abiertamente, con la secesión de Cataluña, y que no tiene ningún tipo de apoyo en la mayoría de la sociedad española", ha manifestado.