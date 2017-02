Rivera ve bien el diálogo entre Rajoy y Puigdemont pero pide que el contenido sea público

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha celebrado este miércoles que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya entablado un diálogo con la Generalitat reuniéndose recientemente con el presidente catalán, Carles Puigdemont, pero ha pedido al Ejecutivo que informe del contenido de esas conversaciones.

"No me parece mal que haya dialogo. Lo que me parece es que tiene que ser público o, por lo menos, que nos cuenten de qué hablan", ha declarado en los pasillos del Congreso. A su juicio, "es normal que el presidente del Gobierno de España pueda hablar con el presidente de una comunidad autónoma".

Rivera ha aprovechado para quejarse de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se haya "escapado" y no haya contestado a la pregunta que le había dirigido para el Pleno de este martes, haciéndolo en su lugar el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

El líder del paratido naranja dirigió su pregunta a la también responsable de Administraciones Territoriales pero el Gobierno decidió derivársela al titular de Justicia, ya que es su departamento el que encarga de los asuntos relativos a la protección de datos.

"Si están dando tanto bombo a la relación entre Cataluña y el Gobierno de España, lo lógico es que contesten y que en la sesión de control se pueda preguntar y contestar en esos términos", ha manifestado, tras interrogar a Catalá en el hemiciclo.

PEDIR EXPLICACIONES POR EL USO DE DATOS FISCALES

El líder de Cs quería conocer qué medidas ha emprendido el Ejecutivo tras conocer que, según el exjuez y exsenador de ERC Santiago Vidal, la Generalitat ha obtenido ilegalmente los datos tributarios de los catalanes.

Rivera ve "insólito" que Vidal haga esas afirmaciones y "nadie del Gobierno" pregunte por ello en una reunión a Puigdemont o al vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras. "Yo creo que lo lógico es que les pidan explicaciones, porque, además de dialogar, hay que pedir explicaciones cuando alguien se salta la ley", ha subrayado.