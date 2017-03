Rivera pide a Rajoy afrontar el independentismo aunque sea "incómodo hablar" con Puigdemont

Cree que tocan elecciones catalanas y ve al PDeCAT "inhabilitado" para gobernar

El líder de Cs, Albert Rivera, ha pedido este viernes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, más compromiso en buscar soluciones para desactivar el proceso soberanista aunque le resulte "incómodo hablar" con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

"No hay que abandonar nunca una comunidad por que te resulte incómodo hablar con su presidente", ha dicho dos días antes de que Rajoy clausure el congreso del PP catalán en Barcelona, adonde volverá el martes para una jornada de infraestructuras en la que está previsto que anuncie inversiones, una de las cuales podría ser sobre el Corredor Mediterráneo.

PRESUPUESTOS E INVERSIONES EN CORREDOR MEDITERRÁNEO Y RODALIES

El líder de Cs también confía en que encontrarán con Rajoy cómo desatascar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y le ha exigido cumplir los compromisos adquiridos sobre infraestructuras, como acabar el Corredor Mediterráneo "antes que la Sagrada Familia".

Así, espera que el presidente anuncie una inversión plurianual en esta infraestructura --como recoge el acuerdo de investidura que firmaron--, y también para el mantenimiento de Rodalies.

Considera que al Gobierno central le molesta no tener mayoría absoluta y que es inmovilista, por lo que les ha pedido "más humildad y cintura y menos arrogancia", porque cree que sería una irresponsabilidad convocar unas terceras elecciones generales, aunque ha matizdo que no cree llegue a pasar.

EL PSOE Y LOS PRESUPUESTOS

Por eso, ha instado al Ejecutivo a asumir que debe negociar con ellos y, si es necesario, también con el PSOE, y ha aprovechado para lamentar que los socialistas no estén en la negociación presupuestaria: "Les gusta que apoyemos sus cuentas en Andalucía pero no los PGE. Es una irresponsabilidad que, por la batalla interna que tienen, no permitan que el país tenga Presupuestos", ha dicho en el Fórum Europa.

Tras criticar los casos de los ERE andaluces, el Bárcenas y el Gürtel, también ha opinado que el PDeCAT no puede seguir gobernando en Cataluña por los casos de corrupción que arrastra: "Han robado a mansalva, el 4%, el 5% y no sé si el 10%. Han robado nuestro esfuerzo y han mermado como una losa el futuro económico de Cataluña. Están inhabilitados para seguir gobernando".

ELECCIONES: JUNQUERAS O ARRIMADAS

Cree que Puigdemont debe convocar unas elecciones, cuya victoria, en su opinión, se disputarán el líder de ERC, Oriol Junqueras, y la de Cs, Inés Arrimadas: "Es un debate entre un proyecto secesionista y autárquico o uno de conexión, liberal y de apuesta europea".

En ese caso, espera que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se decante por apoyar a Arrimadas, y da por descontado que socialistas y populares lo harían por su candidata.

LAS DECLARACIONES DE MARGALLO

Al preguntársele por las declaraciones del exministro José Manuel García-Margallo sobre favores de España por declaraciones extranjeras contra el independentismo, Rivera se ha limitado a destacar que "la prudencia es un valor fundamental en política; sobre todo, cuando uno deja de ser un cargo".

Arrimadas, que ha presentado a Rivera, ha insistido en que están preparados para gobernar Cataluña "cuando se pongan las urnas de verdad y hagan elecciones autonómicas", y ha reiterado que llevarán los Presupuestos catalanes al Tribunal Constitucional (TC) por considerarlos injustos, ilegales e irreales.