Rivera felicita a Rutte y a D66 por haber "ganado al populismo" en Países Bajos

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha felicitado al primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, y al partido Demócratas 66 (D66) por haber "ganado al populismo" en las elecciones legislativas celebradas este miércoles.

"Felicidades al PM Rutte y D66, compañeros liberales en el Partido ALDE, por haber ganado al populismo en Holanda. Modernizar Europa es el camino", ha escrito Rivera en su cuenta de Twitter, celebrando la derrota del ultraderechista Geert Wilders.

Con prácticamente todos los votos escrutados, se confirma que el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), liderado por Rutte, ha obtenido 33 de los 150 escaños de la Segunda Cámara de los Estados Generales (la Cámara Baja).

La segunda fuerza política más votada ha sido el Partido por la Libertad (PVV), de Wilders, que tendrá 20 diputados, y por detrás se sitúan la Llamada Demócrata Cristiana (CDA) y Demócratas 66, con 19 cada uno. Además, GroenLinks (Los Verdes) ha conseguido catorce escaños, los mismos que el Partido Socialista, y la Cámara Baja se completa con otros partidos que estarán representados por nueve escaños o menos.

CONSERVADORES Y SOCIALISTAS NO FRENAN AL POPULISMO

Tanto el VVD como D66 comparten grupo parlamentario con Ciudadanos en el Parlamento Europeo, donde los tres forman parte de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE). En declaraciones en el Congreso, Rivera ha aplaudido que estos partidos hayan "conseguido frenar al populismo" y ha destacado que son los liberales, no los conservadores ni los socialistas, los que están conteniendo su avance en Países Bajos y en otros países europeos.

En este sentido, ha indicado que los conservadores "no han ganado las elecciones" y que el Partido Socialista holandés ha sufrido "una debacle absoluta" porque "no son capaces de ser alternativa".

En su opinión, los resultados electorales de Países Bajos suponen "una buena noticia para todos los europeístas". "El camino es modernizar Europa, el camino no es romperla. Me alegro mucho de que el candidato que quería romper Europa, sacar a Holanda de Europa con ese referéndum de salida, no haya ganado", ha manifestado en referencia a Wilders.

PENDIENTE DE LAS ELECCIONES EN FRANCIA

El presidente de Ciudadanos ha añadido que ahora habrá que ver qué ocurre en las elecciones presidenciales del próximo abril en Francia, donde considera que el debate es el mismo que en Países Bajos: entre el "europeísta" Emmanuel Macron (¡En Marcha!), que "defiende las libertades y la igualdad", y la "populista" Marine Le Pen (Frente Nacional).

"Si en Holanda se ha frenado el populismo y en Francia se consigue también frenar el populismo y ese referéndum de salida que propone Le Pen, seguramente Europa habrá pasado un mal trago. Vamos a confiar en que en Francia los resultados se puedan parecer a los de Holanda", ha afirmado.