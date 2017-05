Rivera, sobre moción de Sánchez: "No hay nadie tan importante como para poner en jaque la estabilidad para ser diputado"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido este jueves al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que "sería muy grave" que presentara una moción de censura contra Mariano Rajoy y pusiera de ese modo en "jaque" la estabilidad del país.

"No hay nadie tan importante en España, nadie, como para bloquear o poner en jaque la estabilidad de un país para ser diputado, nadie", ha recalcado en declaraciones a 13TV recogidas por Europa Press, en las que ha subrayado que no debería presentar la moción de censura "por el bien del país" y "por el sentido común".

En cualquier caso, ha incidido en que no prosperaría por falta de apoyos --"no le veo salida"-- y ha hecho hincapié en que no sería "aceptable" poner un proyecto de país en manos de "los que quieren romper el país", en referencia a las formaciones nacionalista. "Creo que no hay, por mucho ruido que hagan, tanta inestabilidad en este país", ha incidido.

Tras recordar que Ciudadanos no iría de la mano con Podemos "ni a la vuelta de la esquina", Rivera ha subrayado que aunque ser presidente del Gobierno sea lo que más ilusión le pueda hacer a Sánchez --como le pasa a él-- debe haber "unos mínimos" para lograrlo: "unos principios que no puedes violar simplemente por el sueño de ser presidente o por intentar fastiadiar a otro presidente".

"Hay algunos que hablan de nuevo PSOE pero a mí me suena muy viejo. Lo que empiezo a escuchar de Pedro Sanchez, que no se parece a lo que decía hace un rato, me suena muy antiguo", ha remarcado Rivera, que ha recordado que el socialismo en general "no tiene respuestas para un mundo globalizado y conectado". "No se está modernizando y se ha quedado atrás en el siglo XXI".