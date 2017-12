Rivera dice que el indulto es algo "anacrónico" y que Iceta comete un error planteándolo para los independentistas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este jueves que la medida del indulto es "anacrónica" y que ve como un error político que el candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Miquel Iceta, haya dicho que lo pedirá para los líderes independentistas si finalmente son condenados por haber impulsado el 'procés'.

"Los políticos no debemos prometer perdones a otros políticos por pactos políticos", ha declarado en una entrevista en laSexta, recogida por Europa Press, recordando que los exmiembros del Gobierno de Carles Puigdemont han sido imputados por prevaricación y malversación de fondos, entre otros delitos.

Rivera ha recordado que su partido ha propuesto una reforma legislativa para que el indulto sea "motivado y restringido" y no se pueda conceder a políticos condenados por delitos relacionados con la Hacienda pública.

CATALUÑA NO PUEDE SEGUIR PENDIENTE DE LA SITUACIÓN DE PUIGDEMONT

Por otro lado, se ha referido a la situación del expresidente de la Generalitat y cabeza de lista de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, del que ha dicho "tendrá que elegir entre dar la cara ante la Justicia o quedarse fuera de España los años que quiera", porque esta imputado y este es un Estado de Derecho.

Tras indicar que "lo más probable" es que Puigdemont no gane las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre, el líder de Cs ha afirmado que Cataluña "no puede estar cuatro años más debatiendo" sobre la situación procesal del presidente de la Generalitat, por lo que espera que no renueve el cargo.