Rivera arremete contra el Gobierno por asumir que se "puede mentir o engañar a la gente"

Espera "un espacio mínimo de entendimiento" con Podemos en la reforma electoral para desbloquear listas o una mayor proporcionalidad

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este lunes que el PP ha "incumplido" algunas de las medidas de regeneración y lucha contra la corrupción que acordó con la formación naranja antes de la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, y ha lamentado que el Ejecutivo asuma que "se puede mentir o engañar a la gente".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Rivera ha señalado que "en todos los temas que no hacen referencia a la regeneración", el pacto de investidura firmado en agosto "avanza a una velocidad muy razonable". En concreto, ha mencionado los avances relativos a los autónomos, el permiso de paternidad, el pacto por la educación, el complemento salarial o las medidas contra la pobreza infantil.

Sin embargo, "cuando hemos llegado a la lucha contra la corrupción, Rajoy dice que lo que dijo no vale", ha añadido, describiendo al PP como "un partido inmovilista, conservador y con mochilas de corrupción que no es capaz de cumplir ni lo que ha firmado".

El presidente de Ciudadanos ha recordado a los 'populares' que, entre otras cosas, se comprometieron a suprimir los aforamientos políticos y a limitar los mandatos del presidente del Gobierno. Pese a ello, "ahí el PP está incumpliendo en la parte de la regeneración", yendo en contra del "signo de los tiempos y la mayoría social", ha indicado.

CUANDO UNO FIRMA UN ACUERDO, SE COMPROMETE

Rivera, que ha recordado que Rajoy no necesitaba los votos de Cs para la investidura porque le bastaba con el PSOE, considera que un partido no puede "firmar una cosa que sabe que luego no va a cumplir": "Cuando uno firma un acuerdo, se compromete, y cuando se compromete, lo tiene que hacer".

Por tanto, "que un Gobierno asuma y diga a los españoles que se puede mentir o engañar a la gente sin ningún tipo de coste no me parece un buen mensaje para que la política recupere la confianza", ha manifestado.

Rivera ha asegurado que la decisión de Ciudadanos de apoyar la investidura de Rajoy a cambio de una serie de reformas económicas, sociales y de regeneración "fue acertada" y la volvería a tomar, aunque pensaba que "el PP había entendido el mensaje" de que "las cosas se tenían que negociar, pactar y cumplir".

En cualquier caso, ha destacado que el PP ya no tiene mayoría absoluta y no podrá "vetar" las medidas de regeneración y lucha contra la corrupción que defiende la formación naranja. Así, ha apostado por buscar "una mayoría alternativa" para impulsar reformas como la de la ley electoral, para la cual confía en poder formar en el Congreso una mayoría de más de 175 escaños.

En esa cuestión espera lograr "un espacio mínimo de entendimiento" con Podemos, por ejemplo para desbloquear las listas o establecer una mayor proporcionalidad. De hecho, Rivera ha defendido el acercamiento al partido morado en algunos temas "muy transversales" en los que "no hay que tener miedo a empujar en la misma dirección por bien del país".

COMPARECENCIAS DE EXPRESIDENTES EN LA COMISIÓN DE LAS CAJAS

Por otro lado, el líder de la formación naranja se ha referido a las comparecencias que habrá en la comisión de investigación que se abrirá en el Congreso sobre la quiebra de las cajas de ahorro y el posterior rescate bancario.

"Yo soy partidario de que no nos quedemos con las ganas de escuchar a nadie", ha dicho, rechazando posibles "vetos" de algunos partidos pero pidiendo también una comisión "rigurosa" y que vaya "al grano".

Rivera cree que deberían comparecer distintos técnicos y, "como mínimo", los que han estado al frente del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del Ministerio de Economía en los sucesivos gobiernos y de las cajas rescatadas.

Y si durante los trabajos de la comisión se ve que algunas acciones fueron consecuencia de "decisiones directas de un expresidente" del Gobierno, entonces "habrá que pedir su comparecencia", ha señalado.