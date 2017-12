Rivera, convencido de que PP y PSOE intentarán pactar para que no gobierne Ciudadanos aunque sea el más votado

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pronosticado este lunes que el PP y el PSOE intentarán pactar para impedir que la formación naranja gobierne en Cataluña aunque sea la lista más votada en las elecciones del próximo jueves, pero les ha advertido de que sus votantes en el resto de España no lo entenderán.

Rivera ha indicado que si no aceptan eso, al presidente del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy, y al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, les resultará complicado explicar que "no gobierna la lista más votada salvo cuando es la suya".

"Muchos votantes del PP y del PSOE en toda España no comprenderán cómo con sus votos se forman gobiernos que no respetan la Constitución, que no van a cambiar el sistema educativo, que no van a tocar lo que sucede en la televisión pública, que no van a quitar las subvenciones a entidades separatistas", ha señalado.