Rivera dice no entender la "neolengua de los corruptos" del presidente de Murcia, que habla de imputación "formal"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha rechazado este lunes el planteamiento del presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, de que solo dimitirá si es imputado "formalmente". "Estos nuevos conceptos, la neolengua de los corruptos, no la entiendo", ha manifestado.

En los pasillos del Congreso, Rivera ha subrayado que "si estás imputado, estás imputado, y si no, no lo estás". El presidente autonómico "está imputado por cuatro delitos y no entiendo esta demora", ha añadido.

Así ha respondido cuando se le ha preguntado por las explicaciones que dio Sánchez tras declarar en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia en calidad de investigado en relación con el 'caso Auditorio'.

El dirigente regional, que se refirió a posibles errores administrativos en el proyecto de construcción del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de la localidad y que en ningún caso considera que pudiera tratarse de corrupción, dijo que dimitirá cuando haya "imputación formal".

"SE ESTÁ ENROCANDO"

A Rivera le parece que Sánchez "se está atornillando al escaño" y "se está enrocando en una posición un poco absurda que nadie comprende". En su opinión, todo sería "más sencillo, más ágil y más cómodo para todos" si, tras la citación judicial, el PP hubiera propuesto un candidato alternativo para ocupar la Presidencia de la Región.

El líder de Ciudadanos ha expresado su esperanza de que los 'populares' "rectifiquen" y Sánchez "cumpla su palabra" y dimita, y ha indicado que, en la reunión prevista para este miércoles en Murcia, el PSOE y Cs verán "si hay otras soluciones".