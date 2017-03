Rivera dice que la operación diálogo no da frutos en Cataluña porque durante 35 años se le han entregado las llaves

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este lunes que el Gobierno no logrará desactivar el independentismo en Cataluña "de golpe" y ha recordado que la antigua Convergència (CDC) fue "socio preferente" del PP y del PSOE en los pactos de gobierno durante 35 años.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Rivera ha indicado que "algunos habían puesto muchas esperanzas" en la llamada 'operación diálogo' entre el Ejecutivo central y el Govern de la Generalitat, que ve positivo aunque de momento "no da frutos".

"Después de 35 años de ser socios de CDC (*) pensaban que ahora en un cuarto de hora se iban a sentar con (Oriol) Junqueras y con (Carles) Puigdemont y de golpe iban a dejar de ser independentistas", ha manifestado en referencia al vicepresidente y al presidente del Gobierno catalán.

Rivera ha señalado que el proceso hacia la independencia comenzó hace varios años y que "en un cuarto de hora no solucionas lo que no has hecho en muchos años". De hecho, ha destacado que el Ejecutivo de Rajoy admite que los separatistas no quieren dialogar sin la premisa del referéndum de independencia.

"Les han entregado las llaves de la gobernabilidad de Cataluña sin entrar en lo que se hacía, sin perseguir la corrupción como se debía y sin ver lo que se hacía en la televisión pública o las escuelas", así que "ahora que nadie se sorprenda de que pidan la independencia", ha declarado.

"VIA CRUCIS JUDICIAL" DE CDC POR LA CORRUPCIÓN

Por otro lado, el presidente de Ciudadanos ha dicho que, en su opinión, al expresidente de la Generalitat Artur Mas, ganas de volver a optar al cargo "no le faltan". Sin embargo, ha añadido que habrá que ver cómo acaba el "via crucis judicial" de CDC por sus casos de corrupción.

Ha recordado que, además de los antiguos dirigentes y extesoreros de CDC imputados, algunos "muy cercanos"al expresident, ya hay algunos empresarios que "apuntan a Mas como conocedor de la trama" y de las "mordidas" que cobraba su partido.

A su juicio, el "cambio ideológico" de los 'convergentes' busca la "impunidad judicial", intentando "tapar todo con la estelada". "Artur Mas no era independentista hace cuatro años y ahora es el máximo defensor de la independencia", ha apuntado.

Rivera ha criticado que Mas hable de "una conspiración mundial" contra los "patriotas" de CDC por los juicios sobre la corrupción. "Cuando uno roba dinero público y se lleva el 3% del presupuesto, no es un patriota, es un delincuente", ha concluido, calificando a CDC de "una auténtica banda".