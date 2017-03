Rivera, partidario de reformar la 'ley mordaza' garantizando derechos individuales y sin ir al "todo o nada"

Cree que el Gobierno prefirió perder la votación del decreto de la estiba en el Congreso "para hacer victimismo"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que en la formación naranja son partidarios de modificar la conocida como 'ley mordaza' y ha propuesto "una reforma consensuada" que garantice los derechos individuales y sin ir al "todo o nada", ya que, a su juicio, "no tiene sentido que un país se quede sin Ley de Seguridad Ciudadana, tiene que haber una alternativa".

Rivera, que ha mantenido un encuentro con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha dicho sobre la citada ley que "hay algunos artículos que afectan a las libertades individuales". "Nosotros somos un partido liberal y creemos que éstas solo te las puede quitar un juez", y, en cambio, "esa ley le daba a la Administración la potestad de quitarte esa libertad", ha manifestado.

"Si son esos artículos en concreto, vamos a estudiar la propuesta que hace el PSOE, y podremos negociar enmiendas", ha añadido, indicando que en algunos puntos podrían estar de acuerdo. Eso sí, ha dejado claro que en Cs no son partidarios de "una derogación de todo", porque "si no dejas nada, no hay Ley de Seguridad Ciudadana".

A su modo de ver, "nadie puede estar de acuerdo en que le quite las libertades la Administración pública sin pasar por un juez", y por eso Ciudadanos querría modificar los artículos correspondientes de la ley.

RECHAZO DEL CONGRESO AL DECRETO DE LA ESTIBA

De igual modo, se ha referido al rechazo del Congreso de los Diputados al decreto ley del Gobierno que liberalizaba el sector de la estiba. Según ha dicho, le consta que en el Gobierno "había gente partidaria" de retrasarlo para que más adelante pudiera ser aprobado.

"No se me ocurriría llevar un decreto sin contar escaños. Algunos dicen que hace más de 30 años que no pasaba, pero es que hace más de 30 años que un Gobierno no llevaba un decreto sin tener mayoría", ha añadido.

Desde su punto de vista, el Ejecutivo "ha preferido el choque de trenes, incluso perder (la votación), para hacer victimismo", y no hay una "crisis real" sino "una pose". Lo que cree que debe hacer es sentarse a negociar con patronal y sindicatos e implicarse.

Ciudadanos está a favor de la reforma de la estiba, de cumplir la sentencia europea y de que "haya una negociación sensata en una mesa de negociación a tres partes: Gobierno, estibadores y patronal". Si eso se produce, "estoy convencido de que en 15 días habrá reforma, garantía de empleo y solución", ha agregado.

Pero para conseguirlo, ha pedido a "la vieja política" que "en vez de tirarse los trastos por la cabeza, se sienten", porque considera que PP y PSOE lo pueden arreglar "en un minuto".

SERÍA "PARADÓJICO" QUE EL PP GENERARA "INESTABILIDAD"

Por otro lado, sobre la posibilidad de que el Ejecutivo se plantee por este motivo convocar elecciones anticipadas, ha dicho que le parecería una "irresponsabilidad": "Ni me planteo" que un presidente del Gobierno, por un decreto que "ya sabían de sobra que no iba a salir, porque no han negociado", pueda plantear un adelanto electoral.

"Yo creo que Cs es el partido que garantiza la estabilidad y sería muy paradójico que el PP fuera el partido de la inestabilidad", ha señalado. No obstante, ha afirmado que es el Gobierno "el que decide y si quiere decirle a los españoles que quiere generar inestabilidad", porque ahora "el país tiene estabilidad y hay un acuerdo de investidura".

PRESUPUESTOS

En su opinión, "lo que tiene que hacer el PP es cumplir el acuerdo de investidura, la garantía de la estabilidad; es negociar, es traer los presupuestos cuanto antes, que llevan tres meses de retraso".

Precisamente, en relación con los Presupuestos Generales del Estado de 2017, ha pedido al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que presenten el proyecto en las Cortes. "Ciudadanos apoyará estas cuentas si el PP cumple con su palabra, cosa que no ha hecho con el tema de la corrupción", ha afirmado.

"Si el PP pasa a cumplir su palabra en lugar de incumplirla, si Rajoy tiene palabra y cumple con esas partidas económicas y sociales que ha garantizado en ese acuerdo de investidura, nosotros daremos luz verde y habrá estabilidad", ha recalcado. "La estabilidad depende, por suerte, del acuerdo y del diálogo", ha incidido, recordando que el PSOE es "el que tiene la llave para todo" porque PP y Cs no suman mayoría absoluta.

"Sinceramente, lo que tiene que hacer el Gobierno es trabajar y entender que cuando uno no tiene mayoría absoluta tiene que negociar las cosas", ha señalado, añadiendo, en este sentido, que "hay dos PP, el que entiende, como (la presidenta de la Comunidad de Madrid) Cristina Cifuentes o el alcalde de Málaga, que hay que negociar y llegar a acuerdos, y un PP que sigue siendo el PP de siempre que piensa que con 136 escaños puede imponer sin negociar nada".

Para Rivera, "el bipartidismo se acabó", y lo que no puede hacer es "bloquear". Por eso, ha pedido al PSOE "responsabilidad", porque "no puede bloquear los PGE y, aunque tenga una trifulca interna muy dura, no tiene que perjudicar". "Con una mera abstención del PSOE, Cs y PP pueden sacar los Presupuestos y cumplir con Europa", ha apostillado.