Rivera cree que si el presidente de Murcia es imputado el PP "no va a poner en jaque la gobernabilidad" de la región

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha considerado que en caso de que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, sea imputado por corrupción, el Partido Popular "no va a poner en jaque la gobernabilidad y la estabilidad de una región para proteger a un imputado" de su partido.

Rivera, en respuesta a preguntas de los asistentes al Foro Ser Navarra, en el que ha participado este viernes en Pamplona, ha explicado que uno de los puntos del acuerdo de investidura en Murcia es que "los imputados por corrupción política abandonen su cargo".

Además, ha recordado que el propio presidente murciano dijo en la campaña electoral que "si era imputado por corrupción se marchaba y dejaba el cargo", aunque ha querido recordar que por el momento "no hay imputación".

En cualquier caso, se ha mostrado "convencido" de que si al final Pedro Antonio Sánchez es imputado por el caso Púnica, el PP "no va a poner en jaque la gobernabilidad y la estabilidad de una región para proteger a un imputado de su partido".

En cuanto a las informaciones sobre que la Fiscalía General del Estado pidió no acusar ni al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ni al expresidente de La Rioja Pedro Sanz, Rivera ha afirmado que "nos preocupa la politización en general que ha habido siempre en la Justicia" y ha recordado que en el pacto de investidura entre PP y Ciudadanos se contempla "la reforma de la ley de la Fiscalía" para que el Parlamento "pueda cesar al fiscal general del Estado".

Ha explicado, además, que Ciudadanos ha pedido que el fiscal acuda a la Cámara "cuanto antes" para que informe sobre "las decisiones que no ha tomado" y ha remarcado que, en este tema, "no hay que olvidar que no es el fiscal el que imputa, sino que es el juez".

Para el presidente de Cs, si se demostrara que ha habido "injerencias" sería una cuestión "muy grave".