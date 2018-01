Rivera no ve "ningún motivo" para que el futuro presidente del Parlament sea de los 'comunes' y no de Ciudadanos

Ve "prácticamente imposible" que Arrimadas sea investida presidenta de la Generalitat aunque exista una "remota posibilidad teórica"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este lunes que no ve "ningún motivo" para que el futuro presidente del Parlamento de Cataluña sea un diputado de Catalunya En Comú - Podem en vez de alguien de Cs, teniendo en cuenta los resultados de las elecciones autonómicas.

"No se me ocurre ningún motivo para que presida la Mesa el quinto grupo de la Cámara en vez del primero. Nadie lo entendería", ha declarado en rueda de prensa en la sede de Cs, tras la reunión de la Ejecutiva nacional del partido, cuando le han preguntado qué le parecería que un partido distinto del suyo ocupara ese cargo si así se evitara que fuera para un independentista.

Rivera ha reiterado que Cs intentará conseguir ese puesto, que cree que le corresponde por haber sido la fuerza más votada el pasado 21 de diciembre y porque, al igual que "la mayoría social de Cataluña", no es separatista. Además, ha descrito a su candidato, José María Espejo-Saavedra, como "el mejor posible", por haber sido ya vicepresidente del Parlament y por su formación como jurista.

El líder del partido naranja ha subrayado que si Espejo-Saavedra es presidente, cumplirá la Constitución y la hará cumplir, "que es el principal objetivo", y algo que considera que no estará garantizado si el cargo lo ocupa un diputado de los 'comunes'.

"A lo mejor Podemos pacta con los separatistas y está en otra cosa", ha apuntado, indicando que el martes o el miércoles se celebrará la primera reunión entre ambas formaciones políticas y ahí los 'comunes' tendrán que aclarar a Cs si están dispuestos a apoyarles para que presidan el Parlament o no. "Aquí no hay medias tintas", ha añadido.

Según ha explicado, esa "remota posibilidad teórica" solo se podría hacer realidad si tuviesen el apoyo de los 'comunes', que "parece que no se va a producir", y además los independentistas se quedasen con menos diputados porque algunos de los que están en Bruselas o en prisión no fueran a votar al Parlament y no renunciaran a sus escaños.