Rivera pide a votantes de Podem que "cambien su voto" y opten por uno "útil" que evite otro referéndum

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido este jueves a los votantes de Catalunya en Comú-Podem que "cambien su voto" y opten por uno "útil" que evite otro referéndum de independencia, ante la posibilidad de que dicha formación pueda convertirse en llave de gobierno tras las próximas elecciones del 21 de diciembre.

Ha dicho que no le puede pedir a Podemos que se haga constitucionalista, ni que sea un partido "sensato", destacando que hay muchos votantes de la formación morada que no quieren la independencia. "Apelo a esos votantes, que son los que tienen la llave para meter el voto en la cerradura adecuada, a que cambien su voto", ha agregado.

Según ha defendido Rivera, si se produce esta posibilidad "nadie se imagina que el PSC le impida gobernar para pactar con ERE". En su opinión, la "mayor presión" la van a ejercer los propios votantes socialistas que no van a tolerar que sus votos vayan a ERC y no a un gobierno constitucional. "España no está para vetos y el futuro de este país no pasa por proyectos de negación", ha sostenido.