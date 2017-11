Robles (PSOE) quiere que la legislatura continúe, pero exige a Rajoy que deje de vetar las iniciativas de la oposición

La portavoz parlamentaria del PSOE, Margarita Robles, se ha manifestado a favor de que la legislatura continúe, pero ha exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que debe de "vetar" sistemáticamente las iniciativas de la oposición en las Cortes.

En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Robles ha advertido del "grave" boicot que practica el PP y ha acusado a Rajoy de "cercenar prácticamente por completo la actividad parlamentaria". "Nos ha demostrado que como no tiene mayoría absoluta no quiere que haya actividad parlamentaria (...) cuando no tiene ese rodillo veta las posiciones de la oposición", se ha quejado la magistrada.