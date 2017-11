Roca dice que "el clima es muy tenso en este momento" y que no ve "posible el consenso" para cambiar la Constitución

El abogado catalán y expolítico, Miquel Roca, también uno de los padres de la Constitución española, ha indicado este martes, respecto a una posible reforma de la Carta Magna, que en España "el clima es muy tenso en este momento", por lo que ha señalado que no ve "posible" el "consenso" que se requiere para llevar a cabo esa modificación.

"El clima es muy tenso en este momento y una Constitución que se hizo por el consenso, desde el consenso, se tiene que reformar desde el consenso. Si no irá mal y no veo posible este consenso" en la actualidad, ha expuesto el expolítico, que no ha querido hablar de la situación de Cataluña.