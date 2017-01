Rodríguez (Podemos) celebra que el Congreso suprima dietas y pide que se haga extensivo al Parlamento andaluz

La coordinadora general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha celebrado este jueves la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados acerca de suprimir dietas y justificar los gastos de los diputados, al tiempo que ha reclamado que se haga extensiva al Parlamento andaluz.

En un comunicado, Rodríguez ha recordado que no es la primera vez que su formación pide en Andalucía que las dietas y los desplazamientos de los diputados se paguen contra facturas, es decir, "que tengamos que presentar y justificar nuestros gastos y nuestra asistencia a la cámara legislativa para que nos sean ingresadas esas dietas".

La líder de la formación morada en Andalucía, que se ha congratulado de que "empiecen a haber fórmulas de gestión de los recursos públicos en las instituciones que sean razonables", ha insistido en que el mes de enero en el que no hay prácticamente actividad parlamentaria "seguimos cobrando puntualmente cantidades que son enormes, llegando casi a los 2.000 euros en el caso de los portavoces de grupo y los miembros de la Mesa".

"No lo entendemos y queremos que en Andalucía se racionalicen mucho más lo que son los gastos en los que tiene que incurrir la hacienda pública para el desempeño de nuestras tareas de representación", ha concluido Rodríguez, quien ha adelantado que su grupo presentará una Ley de Ética que contribuya a que "no seamos vistos como privilegiados si no como personas dedicadas al servicio público".