Román, sobre la posibilidad de presentarse a liderar el PP de C-LM: "No abro ninguna hipótesis. Cospedal debe seguir"

El alcalde de Guadalajara y secretario ejecutivo de Política Local del PP, Antonio Román, ha manifestado, sobre la posibilidad de presentarse a liderar el PP de la región, que no abre "ninguna otra hipótesis" sobre su situación pues su candidata es María Dolores de Cospedal, que a su juicio, "es quien debe seguir".

"Sabía que el pasado sábado, cuando me comunican mi nueva responsabilidad en el partido, que un minuto después se iban a pensar en otras cosas. Hay que vivir el hoy y no qué va a pasar dentro de unos años", ha manifestado Román a preguntas de los medios.

Preguntado por si se presentaría en el caso de que Cospedal no quisiera volver a ser presidenta de los 'populares' castellano-manchegos, Antonio Román ha indicado que no ha oído "que --ella-- no quiera", por lo que no se plantea "ninguna otra situación".

"La mejor presidenta que ha tenido nunca Castilla-La Mancha ha sido María Dolores Cospedal y creo que es quien debe estar al frente del partido. Ahí están sus méritos. No hay nadie ahora mismo que le pueda hacer sombra en los méritos que tiene para seguir encabezando el partido", ha asegurado.