Romeva defiende que "el proceso constituyente permitirá debatir" sobre seguridad sin tabús

El conseller de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, Raül Romeva, ha defendido este jueves que el "proceso constituyente permitirá debatir sobre seguridad y defensa sin tabús impuestos".

"Cataluña tendrá el reto de gestionar este debate, ya que será una de las decisiones de mayor trascendencia", ha señalado en la presentación del libro del Institut Català Internacional per la Pau (Icip) 'Construir un Estat segur i en pau. Com enfocar la seguretat i la defensa en un nou Estat d'Europa', ha detallado la Conselleria en un comunicado.

En la configuración de un nuevo Estado "deben estar presentes las diversas posiciones sobre defensa y seguridad, en un debate abierto, valiente y sin censuras previas", ha sostenido Romeva, en un acto en el Palau Robert de Barcelona en el que también han participado el presidente de Icip, Xavier Masllorens, y uno de los miembros del Seminari Estat de Pau, Martí Olivella.

Romeva ha asegurado que los métodos más tradicionales para garantizar la seguridad no son necesariamente los más efectivos en los nuevos escenarios, y ha avisado: "Las amenazas potenciales a nuestra seguridad no son meramente militares, y por eso no pueden resolverse sólo por esta vía".

El libro recoge diversos documentos elaborados por el Seminari Estat i Pau con diversas entidades y colectivos catalanes para poner en común reflexiones e ideas para generar un debate público sobre la paz, la seguridad y la defensa, incluido en la colección 'Eines de pau, seguretat i justícia'.