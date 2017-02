Forcadell: "En un país democrático poner las urnas nunca puede ser un delito"

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha celebrado la participación de la gente en el acto de apoyo al expresidente de la Generalitat y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau antes de entrar en el TSJC.



Para Forcadell este juicio es "un error". "Este juicio no se tendría que haber celebrado. En un país democrático poner las urnas nunca puede ser un delito", y ha subrayado que la intención de los encausados era que el pueblo catalán se expresara, y que lo hicieron respondiendo a la voluntad mayoritaria de Cataluña que, según ella, se ha vuelto a demostrar en el respaldo de este lunes.



En respuesta a los periodistas, Forcadell ha descartado que se juzgue a los miembros del actual Govern, porque considera que su intención de celebrar un referéndum como muy tarde en septiembre de 2017 responde a la voluntad del 80% de la ciudadanía: "Las cosas en democracia se arreglan votando".

Romeva, por su parte, desde las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ha considerado "insólito e incomprensible que se esté juzgando a todo un pueblo para hacer lo que es la solución de todos los problemas políticos: votar".

El consejero ha reclamado la atención de Europa y del resto de la comunidad internacional al proceso político independentista que está impulsando el Govern: "No se está escuchando a una parte de la ciudadanía europea que se quiere expresar democráticamente". "Esto no va de independencia, va de democracia".



En una declaración a los medios ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), donde declaran los tres acusados, Nuet ha asegurado que un juicio de estas características "sería condenado en cualquier país democrático", teniendo en cuenta que, según él, persigue a unos representantes políticos que simplemente dieron respuesta a la voluntad mayoritaria de los catalanes.



El diputado de SíQueEsPot en el P arlament Joan Josep Nuet ha calificado de intolerable y autoritario el juicio por la consulta participativa del 9 de noviembre de 2014.



En ese sentido, afirmó que "es intolerable la criminalización que se está haciendo de la política y que cargos públicos sean perseguidos por la justicia" por dejar votar a los ciudadanos" y ha dicho que se trata de un juicio a todos los votantes y no sólo a Mas, Ortega y Rigau.

El diputado de JxSí en el Parlament Lluís Llach ha lanzado un mensaje este lunes a los ciudadanos españoles a las puertas del TSJC: "Tienen que saber que hoy se juzga la calidad democrática del Estado español", ha asegurado ante los medios.



El cantautor ha afirmado que "hoy es un día triste para los demócratas" porque se juzga a un presidente --que recuerda que fue elegido democráticamente-- por poner las urnas.



"Es un día triste pero que nosotros reconvertimos en un día de fuerza, de futuro", ha dicho después de que miles de personas se acercaran al TSJC para dar respaldo a los enjuiciados.