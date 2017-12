Rovira (ERC) califica de "intento de coacción" que el Supremo pida investigarla

La 'número dos' de ERC a las elecciones catalanas, Marta Rovira, ha calificado de "intento de coacción" la providencia del juez del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, en la que pide a la Guardia Civil ampliar la investigación sobre el proceso soberanista y que en ella incluya a la propia Rovira, entre otros dirigentes.

"Es un intento de coacción pero no tiene efectos. Que se lo apunten. No hemos cometido ningún delito, estamos defendiendo el programa electoral y unas ideas y lo continuaremos haciendo hasta el final", ha dicho en una conferencia en el foro Primera Plana que organiza 'El Periódico'.

Rovira ha acusado al Estado de haber emprendido una represión política y judicial contra Cataluña, pero ha asegurado que esto no impedirá que ERC siga defendiendo su proyecto independentista: "No nos podemos sentir intimidados. No hacemos nada más que defender los intereses del país".