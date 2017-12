Rovira (ERC) rechaza pedir indultos porque considera que no han cometido "ningún delito"

Enviará personas a las cancellerías europeas para explicar el resultado del 21-D

La número 2 de ERC a las elecciones catalanas y secretaria general del partido, Marta Rovira, ha defendido este viernes que su partido no tiene pensado pedir indultos para sus dirigentes encausados, ya que confía en demostrar que no han cometido "ningún delito".

Candidatos de JuntsxCat ha lanzado varias advertencias a ERC de que no investir a Puigdemont si el soberanismo gana las elecciones sería legitimar el artículo 155, pero Rovira ha evitado polémicas: "No vamos a discutir entre nosotros. Cada cual hace su campaña".

ERC insiste en que quiere investir a Junqueras si gana los próximos comicios y no Puigdemont como le pide JuntsxCat, y ha confiado en que tras las elecciones será posible alcanzar un acuerdo: "No va a ser problemático el entendimiento después del 21 de diciembre".

Preguntada por el auge de Cs en las encuestas, se ha mostrado convencida de que no ganarán y ha avisado de que, si lo hacen, ella no dimitirá: "No es una opción. No he abandonado nunca y no pienso abandonar ahora", ha explicado en rueda de prensa.